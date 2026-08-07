CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CarMax von vor 3 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in CarMax-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades CarMax-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84.75 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 117.994 CarMax-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’850.74 USD, da sich der Wert eines CarMax-Anteils am 06.08.2026 auf 58.06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31.49 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von CarMax belief sich zuletzt auf 8.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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