S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine CarMax-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CarMax-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des CarMax-Papiers betrug an diesem Tag 69.74 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die CarMax-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.339 CarMax-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CarMax-Aktie auf 55.89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 801.41 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 19.86 Prozent.

Der Börsenwert von CarMax belief sich jüngst auf 7.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch