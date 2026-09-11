CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CarMax von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CarMax-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurden CarMax-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 134.53 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7.433 CarMax-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 449.86 USD, da sich der Wert eines CarMax-Papiers am 10.09.2026 auf 60.52 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55.01 Prozent.
Zuletzt ergab sich für CarMax eine Börsenbewertung in Höhe von 8.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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