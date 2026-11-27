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|Rentable CarMax-Investition?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein CarMax-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in CarMax eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der CarMax-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63.90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CarMax-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.565 CarMax-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80.89 USD, da sich der Wert eines CarMax-Papiers am 25.11.2026 auf 51.69 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 19.11 Prozent verkleinert.
CarMax markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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