CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel hätte eine Investition in CarMax von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen CarMax-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die CarMax-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das CarMax-Papier bei 56.50 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 176.991 CarMax-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 58.38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’332.74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3.33 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von CarMax belief sich zuletzt auf 8.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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