S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CarMax von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem CarMax-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 51.25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.951 CarMax-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102.67 USD, da sich der Wert eines CarMax-Anteils am 15.10.2026 auf 52.62 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.67 Prozent angewachsen.

Am Markt war CarMax jüngst 7.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch