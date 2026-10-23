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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CarMax-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in CarMax-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 23.10.2025 wurde das CarMax-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43.12 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die CarMax-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23.191 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CarMax-Aktie auf 52.96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’228.20 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’228.20 USD, was einer positiven Performance von 22.82 Prozent entspricht.
CarMax markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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