S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cardinal Health-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 07.09.2021 wurde die Cardinal Health-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Cardinal Health-Papier bei 53.72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.615 Cardinal Health-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 247.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’601.27 USD wert. Mit einer Performance von +360.13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Cardinal Health eine Marktkapitalisierung von 57.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch