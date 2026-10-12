S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cardinal Health von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Cardinal Health-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 75.79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cardinal Health-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.319 Cardinal Health-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 237.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 313.46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +213.46 Prozent.

Am Markt war Cardinal Health jüngst 54.85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch