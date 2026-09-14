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Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082

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Rentable Cardinal Health-Anlage? 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cardinal Health-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cardinal Health-Aktie Anlegern gebracht.

Cardinal Health
191.04 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde die Cardinal Health-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 75.26 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 132.873 Cardinal Health-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 234.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31’167.95 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 211.68 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Cardinal Health eine Börsenbewertung in Höhe von 54.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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