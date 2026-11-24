Vor 10 Jahren wurde die Capital One Financial-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Capital One Financial-Papier bei 84.62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.182 Capital One Financial-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 180.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 212.73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112.73 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Capital One Financial einen Börsenwert von 108.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch