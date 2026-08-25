Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital One Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capital One Financial-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Capital One Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Capital One Financial-Anteile an diesem Tag 173.93 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Capital One Financial-Aktie investiert hat, hat nun 57.494 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 216.27 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’434.31 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24.34 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Capital One Financial belief sich zuletzt auf 133.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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