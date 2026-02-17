S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital One Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Capital One Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 153.421 Capital One Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 207.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31’814.97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 218.15 Prozent vermehrt.

Capital One Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 131.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch