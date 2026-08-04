Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital One Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Capital One Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Capital One Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Capital One Financial-Papier bei 66.20 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Capital One Financial-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 151.057 Capital One Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 217.68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 32’882.18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 228.82 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Capital One Financial belief sich zuletzt auf 128.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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