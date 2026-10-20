Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital One Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Capital One Financial gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Capital One Financial-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Capital One Financial-Aktie bei 173.25 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Capital One Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.772 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’153.42 USD, da sich der Wert eines Capital One Financial-Papiers am 19.10.2026 auf 199.83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.34 Prozent gesteigert.
Capital One Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 123.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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