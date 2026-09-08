S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Capital One Financial von vor einem Jahr gelohnt?

Capital One Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Capital One Financial-Anteile betrug an diesem Tag 220.10 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Capital One Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.543 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 997.73 USD, da sich der Wert eines Capital One Financial-Papiers am 04.09.2026 auf 219.60 USD belief. Mit einer Performance von -0.23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Capital One Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 134.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch