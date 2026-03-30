S&P 500-Titel Campbell Soup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Campbell Soup von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Campbell Soup-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 64.16 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Campbell Soup-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155.860 Campbell Soup-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’427.37 USD, da sich der Wert einer Campbell Soup-Aktie am 27.03.2026 auf 21.99 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65.73 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Campbell Soup einen Börsenwert von 6.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch