S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die Cadence Design Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cadence Design Systems-Anteile bei 351.52 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28.448 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 279.06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’938.67 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 7’938.67 USD, was einer negativen Performance von 20.61 Prozent entspricht.

Cadence Design Systems wurde am Markt mit 79.85 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch