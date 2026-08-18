S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor einem Jahr bedeutet

Am 18.08.2025 wurde das Cadence Design Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Cadence Design Systems-Papier an diesem Tag bei 356.25 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.807 Cadence Design Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 323.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 907.99 USD wert. Das entspricht einem Minus von 9.20 Prozent.

Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich zuletzt auf 89.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch