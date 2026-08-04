S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Cadence Design Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cadence Design Systems-Anteile bei 151.08 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cadence Design Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 66.190 Cadence Design Systems-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22’249.80 USD, da sich der Wert eines Cadence Design Systems-Papiers am 03.08.2026 auf 336.15 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +122.50 Prozent.

Alle Cadence Design Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch