S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Cadence Design Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cadence Design Systems-Aktie an diesem Tag bei 328.94 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.040 Cadence Design Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 336.53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’023.07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.31 Prozent zugenommen.

Cadence Design Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch