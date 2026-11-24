Heute vor 5 Jahren wurde die Cadence Design Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 183.47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.545 Cadence Design Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 165.77 USD, da sich der Wert eines Cadence Design Systems-Anteils am 23.11.2026 auf 304.13 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65.77 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich jüngst auf 77.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch