Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cadence Design Systems-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 268.27 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37.276 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’534.28 USD, da sich der Wert eines Cadence Design Systems-Anteils am 16.11.2026 auf 309.43 USD belief. Das entspricht einem Plus von 15.34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cadence Design Systems belief sich zuletzt auf 88.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch