S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Cadence Design Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cadence Design Systems-Aktie an diesem Tag bei 24.79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.034 Cadence Design Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 1’329.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 329.51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’229.21 Prozent vermehrt.

Am Markt war Cadence Design Systems jüngst 89.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch