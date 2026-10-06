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Cadence Design Systems Aktie 916187 / US1273871087

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Cadence Design Systems-Investment 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cadence Design Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Cadence Design Systems
299.63 CHF 0.79%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cadence Design Systems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Cadence Design Systems-Aktie an diesem Tag bei 25.49 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Cadence Design Systems-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 392.311 Cadence Design Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 353.48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138’673.99 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 138’673.99 USD entspricht einer Performance von +1’286.74 Prozent.

Cadence Design Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 97.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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