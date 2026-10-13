S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Cadence Design Systems-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 332.23 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.301 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 348.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104.87 USD wert. Das entspricht einem Plus von 4.87 Prozent.

Cadence Design Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 97.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch