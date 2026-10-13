Cadence Design Systems Aktie 916187 / US1273871087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Cadence Design Systems-Anlage?
|
13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Cadence Design Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Cadence Design Systems-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 332.23 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.301 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 348.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104.87 USD wert. Das entspricht einem Plus von 4.87 Prozent.
Cadence Design Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 97.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.
|
16:02
|S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Cadence Design Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.10.26
|S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
29.09.26
|S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Cadence Design Systems Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.