S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cadence Design Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Cadence Design Systems-Papiers betrug an diesem Tag 164.15 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cadence Design Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.609 Cadence Design Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 338.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 206.38 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 206.38 USD, was einer positiven Performance von 106.38 Prozent entspricht.

Cadence Design Systems war somit zuletzt am Markt 93.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch