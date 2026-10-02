S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brown-Forman B von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Brown-Forman B-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 67.18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14.885 Brown-Forman B-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 386.57 USD, da sich der Wert einer Brown-Forman B-Aktie am 01.10.2026 auf 25.97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61.34 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Brown-Forman B zuletzt 12.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch