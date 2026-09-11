Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brown-Forman B-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Brown-Forman B eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Brown-Forman B-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Brown-Forman B-Papier 36.46 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 27.424 Brown-Forman B-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 729.21 USD, da sich der Wert eines Brown-Forman B-Papiers am 10.09.2026 auf 26.59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27.08 Prozent vermindert.
Brown-Forman B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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