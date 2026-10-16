S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brown-Forman B von vor einem Jahr verdient

Am 16.10.2025 wurde die Brown-Forman B-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.28 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Brown-Forman B-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.536 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101.06 USD, da sich der Wert eines Brown-Forman B-Papiers am 15.10.2026 auf 28.58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1.06 Prozent.

Brown-Forman B wurde am Markt mit 13.01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch