S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadridge Financial Solutions-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Broadridge Financial Solutions-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Broadridge Financial Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 230.68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43.350 Broadridge Financial Solutions-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’591.47 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Anteils am 19.10.2026 auf 175.12 USD belief. Damit wäre die Investition 24.09 Prozent weniger wert.

Broadridge Financial Solutions war somit zuletzt am Markt 19.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch