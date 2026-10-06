S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadridge Financial Solutions-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Broadridge Financial Solutions-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Broadridge Financial Solutions-Anteile bei 166.98 USD. Bei einem Broadridge Financial Solutions-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.599 Broadridge Financial Solutions-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 95.27 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Papiers am 05.10.2026 auf 159.08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4.73 Prozent.

Der Marktwert von Broadridge Financial Solutions betrug jüngst 17.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch