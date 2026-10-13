Broadridge Financial Solutions Aktie 2989959 / US11133T1034
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadridge Financial Solutions-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Broadridge Financial Solutions-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Broadridge Financial Solutions-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Broadridge Financial Solutions-Aktie an diesem Tag 65.26 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15.323 Broadridge Financial Solutions-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 166.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’549.95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 155.00 Prozent.
Jüngst verzeichnete Broadridge Financial Solutions eine Marktkapitalisierung von 18.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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