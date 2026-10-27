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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Broadridge Financial Solutions-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Broadridge Financial Solutions-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 167.38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.597 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 108.19 USD, da sich der Wert einer Broadridge Financial Solutions-Aktie am 26.10.2026 auf 181.09 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.19 Prozent gesteigert.
Am Markt war Broadridge Financial Solutions jüngst 20.42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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