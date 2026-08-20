S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Broadcom-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 291.17 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Broadcom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.343 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (362.48 USD), wäre die Investition nun 124.49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 24.49 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Broadcom eine Börsenbewertung in Höhe von 1.81 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch