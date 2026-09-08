Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bristol-Myers Squibb-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Bristol-Myers Squibb-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Bristol-Myers Squibb-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Bristol-Myers Squibb-Anteile an diesem Tag bei 64.92 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investiert hat, hat nun 15.404 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 1’029.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66.82 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.93 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Bristol-Myers Squibb betrug jüngst 136.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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