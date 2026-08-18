Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Bristol-Myers Squibb eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bristol-Myers Squibb-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58.68 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17.042 Bristol-Myers Squibb-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bristol-Myers Squibb-Papiere wären am 17.08.2026 1’101.40 USD wert, da der Schlussstand 64.63 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10.14 Prozent.
Insgesamt war Bristol-Myers Squibb zuletzt 130.50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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