S&P 500-Titel Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bristol-Myers Squibb-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58.68 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17.042 Bristol-Myers Squibb-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bristol-Myers Squibb-Papiere wären am 17.08.2026 1’101.40 USD wert, da der Schlussstand 64.63 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10.14 Prozent.

Insgesamt war Bristol-Myers Squibb zuletzt 130.50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch