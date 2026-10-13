S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Scientific von vor 3 Jahren eingebracht

Boston Scientific-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Boston Scientific-Papier bei 49.52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Boston Scientific-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.019 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 88.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43.84 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 11.47 Prozent gleich.

Am Markt war Boston Scientific jüngst 61.98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch