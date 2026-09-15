Boston Scientific Aktie 913577 / US1011371077
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Scientific von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Boston Scientific gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Boston Scientific-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Boston Scientific-Aktie betrug an diesem Tag 52.90 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Boston Scientific-Aktie investiert hätte, hätte er nun 189.036 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 45.05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8’516.07 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 14.84 Prozent.
Boston Scientific wurde am Markt mit 62.41 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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