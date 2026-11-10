S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boston Scientific von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das Boston Scientific-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Boston Scientific-Aktie betrug an diesem Tag 51.56 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Boston Scientific-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19.395 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Boston Scientific-Papiers auf 44.02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 853.76 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -14.62 Prozent.

Der Börsenwert von Boston Scientific belief sich zuletzt auf 61.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch