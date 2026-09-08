S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boston Scientific von vor einem Jahr gekostet

Das Boston Scientific-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 108.14 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boston Scientific-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.247 Boston Scientific-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 442.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.80 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55.80 Prozent.

Boston Scientific wurde jüngst mit einem Börsenwert von 69.27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch