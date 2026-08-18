Boston Scientific Aktie 913577 / US1011371077
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boston Scientific-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Boston Scientific-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Boston Scientific-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Boston Scientific-Aktie an diesem Tag 50.19 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19.924 Boston Scientific-Papiere. Die gehaltenen Boston Scientific-Aktien wären am 17.08.2026 1’024.71 USD wert, da der Schlussstand 51.43 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.47 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Boston Scientific einen Börsenwert von 75.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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