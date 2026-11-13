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|Profitabler Boston Properties-Einstieg?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Boston Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Boston Properties von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Boston Properties eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 13.11.2021 wurde das Boston Properties-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 118.00 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 84.746 Boston Properties-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’329.66 USD, da sich der Wert einer Boston Properties-Aktie am 12.11.2026 auf 62.89 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46.70 Prozent abgenommen.
Boston Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Boston Properties Inc.
Analysen zu Boston Properties Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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