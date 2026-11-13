S&P 500-Titel Boston Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Boston Properties von vor 5 Jahren angefallen

Am 13.11.2021 wurde das Boston Properties-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 118.00 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 84.746 Boston Properties-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’329.66 USD, da sich der Wert einer Boston Properties-Aktie am 12.11.2026 auf 62.89 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46.70 Prozent abgenommen.

Boston Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch