S&P 500-Titel Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Properties von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden Boston Properties-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Boston Properties-Anteile bei 75.61 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Boston Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 132.258 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’967.20 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Anteils am 01.10.2026 auf 60.24 USD belief. Damit wäre die Investition um 20.33 Prozent gesunken.

Insgesamt war Boston Properties zuletzt 9.77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch