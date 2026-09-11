S&P 500-Titel Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boston Properties-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Boston Properties-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Boston Properties-Papier bei 66.16 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 151.149 Boston Properties-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 9’631.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63.72 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 3.69 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Boston Properties bezifferte sich zuletzt auf 10.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch