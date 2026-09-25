S&P 500-Titel Boston Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boston Properties von vor 10 Jahren gekostet

Am 25.09.2016 wurde das Boston Properties-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 139.68 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Boston Properties-Aktie investierten, hätten nun 7.159 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 445.80 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55.42 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Boston Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 9.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch