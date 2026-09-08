Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Booking-Investition?
|
08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Booking von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Booking-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Booking-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 222.79 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Booking-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.449 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 193.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.24 Prozent verringert.
Booking wurde jüngst mit einem Börsenwert von 145.22 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Booking Holdings
|
16:02
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Booking von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.08.26
|Turkey and Cyprus holiday spots hit by Iran war and last-minute booking (Financial Times)
Analysen zu Booking Holdings
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.