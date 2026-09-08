S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Booking von vor einem Jahr bedeutet

Booking-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 222.79 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Booking-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.449 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 193.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.24 Prozent verringert.

Booking wurde jüngst mit einem Börsenwert von 145.22 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch