S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor einem Jahr gekostet

Die Booking-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Booking-Anteile an diesem Tag bei 201.22 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Booking-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49.696 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 153.75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’640.81 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 23.59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Booking bezifferte sich zuletzt auf 111.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch