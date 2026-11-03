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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Investment in Booking-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Die Booking-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Booking-Anteile an diesem Tag bei 201.22 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Booking-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49.696 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 153.75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’640.81 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 23.59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Booking bezifferte sich zuletzt auf 111.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch sehr freundlich, während auch der deutsche Leitindex deutlich zulegte. Der Dow verzeichnete einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.