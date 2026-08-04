S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Booking-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 54.40 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 18.382 Booking-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 192.71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’542.49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 254.25 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Booking eine Börsenbewertung in Höhe von 149.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch