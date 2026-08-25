Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Booking eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Booking-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Booking-Aktie betrug an diesem Tag 90.55 USD. Bei einem Booking-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.043 Booking-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’356.23 USD, da sich der Wert eines Booking-Papiers am 24.08.2026 auf 213.36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +135.62 Prozent.
Booking markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 157.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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